Сразу два высокопоставленных чиновника покидают администрацию Вологды

[ Общество ]

Администрацию Вологды покидают сразу два чиновника. Которые пришли на службу из силовых структур.

В частности, сообщается, что заявление по собственному желанию написал начальник административного департамента администрации Алексей Никитин – отставной полковник ФСБ.   

«Очень жаль, что вы уходите. Мы были рады работать с Вами, под Вашим руководством. Не забывайте нас и приходите на чай», - говорится в сообщении Telegram-канала «Спасатели на связи».

Также с должности главы департамента имущественных отношений уходит Дмитрий Дугинов, который пришел на работу в администрацию из регионального УМВД.

О причинах отставок не сообщается.

Теги:
отставки силовики
 

Последние новости

Вологодский чиновник перебрался в ярославский Минздрав
Сразу два высокопоставленных чиновника покидают администрацию Вологды
Новый прокурор назначен в Тотемском округе
Обыски проводятся у известного вологодского предпринимателя
Вологодский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по каратэ
Новая структура появится в вологодском правительстве в начале 2025 года
Обмеление рек в Череповце может привести к проблемам во время пожаров
Топ-5 креативных идей новогодних подарков для коллег по работе
В Вологде купят 7 красных автобусов на 111 млн рублей
АО «Апатит» закупило оборудование для городской поликлиники Череповца