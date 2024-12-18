Сразу два высокопоставленных чиновника покидают администрацию Вологды

Администрацию Вологды покидают сразу два чиновника. Которые пришли на службу из силовых структур.

В частности, сообщается, что заявление по собственному желанию написал начальник административного департамента администрации Алексей Никитин – отставной полковник ФСБ.

«Очень жаль, что вы уходите. Мы были рады работать с Вами, под Вашим руководством. Не забывайте нас и приходите на чай», - говорится в сообщении Telegram-канала «Спасатели на связи».

Также с должности главы департамента имущественных отношений уходит Дмитрий Дугинов, который пришел на работу в администрацию из регионального УМВД.

О причинах отставок не сообщается.