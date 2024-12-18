Новый прокурор назначен в Тотемском округе

[ Общество ]

Новым прокурором Тотемского округа назначен Владислав Бовыкин, который ранее возглавлял прокуратуру Вашкинского округа. В прокуратуру Тотемского округа он назначен на ближайшие пять лет.  

«Бовыкин В.А. с апреля 2009 года по январь 2011 года проходил службу в следственном управлении Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Вологодской области, с января по ноябрь 2011 года - в следственном отделе по Великоустюгскому району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области», - рассказали в прокуратуре Вологодской области.

В 2011 году начал работу в органах прокуратуры сначала в великоустюгской, а затем в вашкинской прокуратуре.

За время работы поощрялся правами Генерального прокурора РФ и прокурора Вологодской области.

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