Обыски проводятся у известного вологодского предпринимателя

[ Общество ]

У известного вологодского предпринимателя Василия Анчукова – супруга депутата городской Думы Вологды Натальи Анчуковой сегодня в районе 4 часов утра начали проводить обыски. Об этом сообщают рад местных telegram-каналов.

Предварительно, обыски связаны со строительством многоквартирных домов для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. По разным данным, речь идет о строительстве домов в Грязовце и Вытегре.

По сообщению Telegram-каналов, одновременно обыски проводятся также в Череповце.

Напомним, ранее губернатор Георгий Филимонов заявлял, что будет разбираться со строительством некачественных домов для переселенцев в разных муниципалитетах региона. Кстати, эпизоды, связанные со строительством домов для переселенцев фигурируют также в деле экс-главы Вологды Евгения Шулепова, расследование по которому продолжается.  

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