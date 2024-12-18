Вологодский спортсмен взял золото всероссийских соревнований по каратэ

Тимур Гилмединов одержал победу на «Кубке памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова Г.И.», которые прошли в минувшие выходные в Смоленске.

Турнир собрал около 500 спортсменов из 22 регионов России. Команда Вологодской области завоевала 5 медалей - золото, серебро и 3 бронзы.

Победителем в весовой категории до 67 кг стал Тимур Гилмединов. Спортсмен только этой осенью перешёл в категорию мужчин и уже выполнил норматив мастера спорта России по каратэ.

Серебряным призёром в категории КАТА (юноши 14-15 лет) стал Белах Дмитрий. На данном турнире Дмитрий выполнил норматив кандидата в мастера спорта.

Бронзовые медали в своих возрастных группах завоевали Арсений Белах, Вероника Смирнова и Артём Смолкин.