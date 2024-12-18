Новая структура появится в вологодском правительстве в начале 2025 года

В Вологодской области в начале 2025 года будет создано министерство спорта. Речь об этом шла на совете по развитию физкультуры и спорта при губернаторе региона.

«С января 2025 года в регионе будет создано министерство спорта Вологодской области. Также во всех муниципалитетах будут сформированы комитеты по физической культуре и спорту», – уточнил Георгий Филимонов.

За время прошедших профильных советов в регионе увеличили выплаты спортсменам и их тренерам, которые не пересматривались с 2008 года. Также в собственность Вологодской области перешел Центр спорта и отдыха «Комела»: с 25 декабря он станет доступным для всех желающих.

«На четвертом Совете обсудили ряд важных вопросов, среди которых – содержание стадиона «Витязь» в Вологде в зимний период, бесплатное прохождение медосмотров членами сборных команд области старше 18 лет», – добавил Георгий Филимонов.

Также участники заседания обсудили реализацию программы «Все на лед», в рамках которой на открытых ледовых площадках в муниципалитетах организуют мастер-классы, эстафеты и конкурсы.