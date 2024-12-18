Обмеление рек в Череповце может привести к проблемам во время пожаров

В Череповце обмеление реки Ягорбы может привести к тяжелым последствиям во время пожаров. Вода в реке оказалась так далеко, что пожарные не могут ее забрать в случае возгорания дачных домов в районе причалов. По словам мэра города Вадима Германова, в том районе находится порядка 1000 дачных домов.
«Там, где нет коммунальных сетей, воду для тушения пожаров берут из ближайших рек или прудов. Сейчас это стало невозможным. По сравнению с прошлым годом, уровень Ягорбы опустился более чем на полметра, а саму реку до ледостава можно было перейти, чуть замочив ноги. Длина пожарного рукава для забора воды всего 8 метров, и этого недостаточно. Под угрозой оказался огромный дачный массив на причалах - тысячи деревянных домов», - рассказал Германов.
Чтобы обезопасить дома на случай ЧП, спасатели намерены применять катера на воздушных подушках, которые смогут развернуть пожарные рукава и установить мотопомпы для заполнения емкостей пожарных автомобилей. Технология была отработана накануне во время учений.
«Первая тренировка показала, что такая схема взаимодействия вполне рабочая. Она сохранится до тех пор, пока уровень воды в наших водоемах останется низким», - уточнил мэр города.