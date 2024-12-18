Обмеление рек в Череповце может привести к проблемам во время пожаров

В Череповце обмеление реки Ягорбы может привести к тяжелым последствиям во время пожаров. Вода в реке оказалась так далеко, что пожарные не могут ее забрать в случае возгорания дачных домов в районе причалов. По словам мэра города Вадима Германова, в том районе находится порядка 1000 дачных домов.

«Там, где нет коммунальных сетей, воду для тушения пожаров берут из ближайших рек или прудов. Сейчас это стало невозможным. По сравнению с прошлым годом, уровень Ягорбы опустился более чем на полметра, а саму реку до ледостава можно было перейти, чуть замочив ноги. Длина пожарного рукава для забора воды всего 8 метров, и этого недостаточно. Под угрозой оказался огромный дачный массив на причалах - тысячи деревянных домов», - рассказал Германов.

Чтобы обезопасить дома на случай ЧП, спасатели намерены применять катера на воздушных подушках, которые смогут развернуть пожарные рукава и установить мотопомпы для заполнения емкостей пожарных автомобилей. Технология была отработана накануне во время учений.