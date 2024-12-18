Топ-5 креативных идей новогодних подарков для коллег по работе

До Нового года осталось меньше полумесяца, и времени купить подарки на праздник остается все меньше и меньше. И если с подарками родным и близким все более менее понятно, то встает вопрос, а что подарить коллегам по работе, чтобы оставить о себе хорошее впечатление? Сегодня мы поможем вам сделать правильный выбор.

Первый вариант, это термокружка. Этот предмет идеально подходит для использования на работе во время обеденного перерыва, а также его можно взять с собой в дорогу в командировку, или в путешествие во время отпуска. Термокружка помогает сохранять напитки горячими или холодными в течение длительного времени, что делает ее универсальным подарком.

Второе место в нашем рейтинге занимает набор с чаем. Если подойти к этому делу с хорошей фантазией, добавить в этот набор разные сорта чая, в сочетании с чайными аксессуарами, такими как чайная ложка и фильтры для заваривания, а потом все это красиво упаковать, то такой подарок будет выглядеть стильно и уместно. И тем более все пьют чай как дома, так и на работе.

Если уже все термокружки закончились, то можно коллегам подарить USB-подогреватель для кружки. Его можно подключить даже к компьютеру, и с его помощью можно быстро подогреть любой напиток. Такой подарок будет полезен для людей, проводящих очень много времени за компьютером. Компактность и стильный дизайн таких гаджетов, делает их отличным дополнением к рабочему пространству. Ваши коллеги должны это оценить по достоинству.

Четвертое место в рейтинге занимает набор меда. Наверное, это самый универсальный подарок для любителей сладкого. Несколько сортов меда в сочетании с аксессуарами, чайной ложкой или небольшими баночками, в стильной упаковке не только порадует ваших коллег, но и подчеркнет заботу о здоровье, ведь мед известен своими полезными свойствами.

А замыкает наш рейтинг уютный плед с оленями и снеговиками. Такой подарок обязательно поднимет настроение вашим коллегам, но самое главное согреет их в холодные дни. Такой универсальный подарок подойдет как мужчинам, так и женщинам.

Надеемся, что наши советы вам пригодились, и вы не будете ломать голову над тем, что подарить…

