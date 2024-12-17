В Вологде купят 7 красных автобусов на 111 млн рублей

Власти Вологды выделили 111 млн рублей на покупку новых автобусов. Как указано на сайте госзакупок, все машины должны быть красного цвета.

Согласно контракту, поставщик обязан доставить технику заказчику по адресу транспортного предприятия. Которое расположено на улице Мудрова. Все автобусы должны прибыть в Вологду до конца мая 2025 года.

«Согласно техническому заданию, в Вологду должны прибыть автобусы первого класса с тремя дверьми, одна из которых сдвоенная. Пассажировместимость – 60 человек. Кроме бортового компьютера и медиасистемы, автобусы оснащены датчиками подсчета пассажиров. У автобусов будет кузов красного цвета», - сообщает РБК Вологда.

Сообщается, что электронный аукцион уже завершен и в настоящее время госзакупка переведена на этап работы комиссии.