АО «Апатит» закупило оборудование для городской поликлиники Череповца

Компания АО «Апатит» закупила 2 видеогастроскопа для Череповецкой городской поликлиники. С их помощью можно диагностировать ранние заболевания желудочно-кишечного тракта. Аппараты необходимы для выявления скрытых очагов патологий и опухолей, различных форм гастрита и язвенной болезни желудка.

«Видеогастроскоп отличается тем, что в нём изображение передаётся не на окуляр прибора, а на экран монитора в высоком разрешении. Причём новые аппараты совместимы с большинством популярных медицинских систем, что позволяет сохранять изображения в цифровом виде и использовать их при последующем анализе специалистами», - рассказал в своем telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По его словам, эндоскописты городской поликлиники №1 Череповца уже используют высокоэффективное оборудование при работе с пациентами.