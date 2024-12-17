АО «Апатит» закупило оборудование для городской поликлиники Череповца

[ Общество ]

Компания АО «Апатит» закупила 2 видеогастроскопа для Череповецкой городской поликлиники. С их помощью можно диагностировать ранние заболевания желудочно-кишечного тракта. Аппараты необходимы для выявления скрытых очагов патологий и опухолей, различных форм гастрита и язвенной болезни желудка.

«Видеогастроскоп отличается тем, что в нём изображение передаётся не на окуляр прибора, а на экран монитора в высоком разрешении. Причём новые аппараты совместимы с большинством популярных медицинских систем, что позволяет сохранять изображения в цифровом виде и использовать их при последующем анализе специалистами», - рассказал в своем telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.  

По его словам, эндоскописты городской поликлиники №1 Череповца уже используют высокоэффективное оборудование при работе с пациентами.

«Предприятие регулярно оказывает поддержку медицинским учреждениям. Только в этом году в рамках программы «Наши любимые города» компания направила на развитие здравоохранения свыше 18,4 млн руб. С помощью этих средств для отделения первой городской поликлиники Череповца приобрели современный цифровой флюорограф, а в Вологодскую областную клиническую больницу №2 — моторную систему экспертного класса для проведения сложных операций по травматологии, ортопедии и нейрохирургии», - уточнил глава региона.

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