Мощам святителя Николая Чудотворца смогут поклониться вологжане в Лазаревском храме.

18 декабря, накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, из алтаря будет вынесен для поклонения верующим ковчег с частицами его мощей.

По словам заместителя губернатора Вологодской области Михаила Сылки, мощи постоянно пребывают в алтаре, и только несколько раз в год выносятся для поклонения. Накануне дня памяти святителя Николая Чудотворца, 18 декабря, в храме будет совершено всенощное бдение.

19 декабря в 08.30 начнется Божественная Литургия. Ковчег с мощами святого будет доступен для поклонения до 17.00.

«Святитель Николай Чудотворец особо почитается православными верующими. У вологжан будет отличная возможность поклониться мощам великого святого», - пояснил Михаил Сылка.

Также в эти дни их алтаря храма вынесут древний образ святителя Николая Чудотворца, написанный в XVIII веке.

Еще при жизни своей святитель Николай прославился как умиротворитель враждующих, защитник невинно осуждённых и избавитель от внезапной смерти.

Сразу после смерти тело святителя начало мироточить и стало объектом паломничества.

В настоящее время около 65 % мощей святителя Николая находятся в католической базилике Святого Николая в Бари - второго по величине города на юге Апеннинского полуострова. Примерно пятая часть мощей находится в католическом храме святого Николая на острове Лидо в Венеции. Остальные части мощей разнесены по всему миру.