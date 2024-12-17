Проверку региональных операторов намерен провести Сергей Жестянников

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил о необходимости проверить региональных операторов контрольно-счетной палатой. Об этом Жестянников заявил после заседания Совета законодателей, где обсуждалась тема обращения с твердыми коммунальными отходами.
На заседании Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мусорная реформа забуксовала, и вместо эффективной мусорной реформы получили регресс.
«Очевидно, что деятельность региональных операторов подлежит глубокому изучению. Здесь потребуется поддержка депутатского корпуса. С самого начала мусорной реформы вопросов к деятельности регоператоров было немало. Считаю необходимым провести Контрольно-счетной палате Вологодской области проверку деятельности региональных операторов, в том числе. Не превышен ли порог доходности», - заявил Жестянников.
По его словам, ежегодно россияне платят около 280 млрд рублей за вывоз мусора, однако даже на федеральном уровне никто точно не знает, как расходуются средства.
«В ходе заседания была высказана хорошая мысль по оптимизации тарификации услуги по обращению с ТКО. Было предложено каждому субъекту тщательно проанализировать, какое количество домохозяйств и в каком объеме выбрасывают отходы, исходя из этого определить тариф и произвести расчеты по субсидированию», - также добавил спикер регионального парламента.