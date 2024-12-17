Проверку региональных операторов намерен провести Сергей Жестянников

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил о необходимости проверить региональных операторов контрольно-счетной палатой. Об этом Жестянников заявил после заседания Совета законодателей, где обсуждалась тема обращения с твердыми коммунальными отходами.

На заседании Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что мусорная реформа забуксовала, и вместо эффективной мусорной реформы получили регресс.

«Очевидно, что деятельность региональных операторов подлежит глубокому изучению. Здесь потребуется поддержка депутатского корпуса. С самого начала мусорной реформы вопросов к деятельности регоператоров было немало. Считаю необходимым провести Контрольно-счетной палате Вологодской области проверку деятельности региональных операторов, в том числе. Не превышен ли порог доходности», - заявил Жестянников.

По его словам, ежегодно россияне платят около 280 млрд рублей за вывоз мусора, однако даже на федеральном уровне никто точно не знает, как расходуются средства.