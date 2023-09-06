Сегодня в москве произошло громкое происшествие. В результате подрыва бомбы на Рязанском проспекте погиб начальник войск радиационной, химической, и биологической защиты ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Вместе с ним погиб его личный водитель, которые приехал, чтобы отвести его на работу.

Следствие собирает все необходимые улики и выдвигает версии, кто мог быть причастным к этому убийству, хотя куда ведут следы и так понятно.

Как известно, Игорь Анатольевич часто делал громкие заявления, в которых раскрывал опасность работы иностранных биолабораторий, и распространение с их помощью различных инфекционных заболеваний, в частности COVID-19. В этой публикации мы хотим перечислить самые громкие разоблачения генерала Кириллова.

В январе 2024 года он заявил, что высокопоставленные должностные лица США преднамеренно препятствуют проведению расследования причин возникновения COVID-19, а также манипулируют общественным мнением. Кириллов открытым текстом назвал имена американских чиновников, которые были к этому причастны, а именно экс-директор ЦРУ Джин Хаспел, министр здравоохранения Алекс Азар и советник Белого дома Энтони Фаучи.

В марте 2022 года Кириллов представил широкой общественности документы, которые подтвердили проведение США и их союзниками по НАТО реализацию военно-биологических программ на территории Украины. По мнению генерала, на территории соседней Украины Пентагон организовал производство компонентов биологического оружия и проведения с ними опасных экспериментов. Таким образом на гражданах Украины оценивали восприимчивость людей к зоонозным инфекциям.

В августе 2024 года Кириллов заявил, что США ищут новые мутации вирусов, и таким образом готовятся к новым пандемиям. Военный подчеркнул, что важным направлением для борьбы с этой деятельностью является создание вакцин и препаратов, которые способны нейтрализовать любые вирусы, и в первую очередь измененные генетическим путем, а также разработка новых технологий, способных противостоять новой опасности.

Еще в сентябре 2023 года Кириллов делал акцент на том, что американские биолаборатория, размещенные в разных уголках планеты, являются главным источником опасности для тех стран, где они находятся. В качестве примера он привел Калифорнию, где была обнаружена нелегальная лаборатория, в которой были найдены патогенные микроорганизмы, включая возбудителей COVID-19, ВИЧ и гепатитов.

Наверное не стоит говорить о том, что этот человек нем реальную угрозу тем людям, которые работали в этом направлении…