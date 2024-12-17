Бывший главврач районной больницы Чагоды начислил себе премий на 1 млн рублей

Бывший главный врач Чагодощенской районной больницы в ближайшее время окажется на скамье подсудимых. Он обвиняется по статьям за присвоение в особо крупном размере, а также злоупотребление служебными полномочиями.

Как пояснили в региональном управлении следкома, с весны 2023 года по декабрь 2023 года экс-руководитель районной больницы начислил себе премий, а также различных стимулирующих выплат на сумму порядка 1,1 млн рублей.

«Кроме того, организовал фиктивное оформление стационарного лечения в хирургическом отделении его подчиненных из числа персонала больницы. Искажение реальных показателей работы послужили основанием для неправомерного перечисления за счет бюджетных средств денежных средств за осуществление лечения, которого в действительности никто не проходил. Полученные 677 тысяч рублей были обращены злоумышленником в свою пользу», - уточнили в региональном следкоме.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором.