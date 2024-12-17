На Вологодчине восстанавливают лес с перевыполнением плана

В Вологодской области в этом году перевыполнен план по восстановлению лесов. В частности, лесовосстановление проведено на площади 89,93 тыс. га, что составляет 124% от запланированного. Средства, выделенные на реализацию регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на территории Вологодской области, освоены в полном объеме.

«На реализацию проекта в текущем году было выделено 235,3 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 125,9 млн рублей, средства областного бюджета – 109,4 млн рублей. В настоящее время все средства, предусмотренные на реализацию проекта, освоены полностью», - рассказал министр природных ресурсов и экологии области Владислав Ефанов.

В рамках проекта предусмотрены не только мероприятия по лесовосстановлению, но и по формированию запаса лесных семян, выращиванию посадочного материала, а также обновлению техники.

В рамках проекта приобретена специализированная техника на общую сумму 55,9 млн рублей:

- 11 единиц лесопожарной техники (1 грузовой автомобиль, 4 автобуса (вахты), предназначенных для перевозки людей, 6 мотовездеходов (квадроциклов);

- 6 единиц лесопатрульной техники, 2 единицы лесопатрульного оборудования (автомобильный прицеп, надувная лодка).

В настоящее время вся техника и оборудование получены и направлены для работы в территориальные отделы – государственные лесничества и лесхозы - филиалы САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз», рассказали в пресс-службе регионального правительства.