Георгий Филимонов недоволен уборкой федеральных трасс от снега

[ Общество ]

Губернатор Георгий Филимонов выразил недовольство уборкой федеральных трасс от снега. Сегодня ночью глава региона проехал от вологодского аэропорта, куда он прилетел из Москвы, до областного центра. Звуковой файл с претензиями к работе коммунальных служб появился в соцсетях Филимонова около часа ночи.

«Еду от аэропорта в сторону города. У нас не чищено ни на трассе М-8, ни на А-119 в районе Семенково. Это что за работа такая управляющих организаций и подрядных организаций? Поставил задачу министру транспорта и дорожного хозяйства разобраться вплоть до вызова ко мне упомянутых действующих лиц», - рассказал глава региона.     

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