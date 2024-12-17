Георгий Филимонов недоволен уборкой федеральных трасс от снега

Губернатор Георгий Филимонов выразил недовольство уборкой федеральных трасс от снега. Сегодня ночью глава региона проехал от вологодского аэропорта, куда он прилетел из Москвы, до областного центра. Звуковой файл с претензиями к работе коммунальных служб появился в соцсетях Филимонова около часа ночи.

«Еду от аэропорта в сторону города. У нас не чищено ни на трассе М-8, ни на А-119 в районе Семенково. Это что за работа такая управляющих организаций и подрядных организаций? Поставил задачу министру транспорта и дорожного хозяйства разобраться вплоть до вызова ко мне упомянутых действующих лиц», - рассказал глава региона.