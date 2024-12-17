Вологжане победили в бескомпромиссной зимней гонке

Вологжане Дмитрий Романюк и Елена Гагарина стали победителями зимнего тревел-марафона. Соревнования по трейлраннингу Mad Fox Ultra прошли в Переславле-Залесском. Всего в этой бескомпромиссной зимней гонке приняли участие более 3300 человек.

Ледяные броды по пояс, сугробы, многочасовая борьба с холодом, ночные переходы по зимнему лесу и непередаваемые эмоции на финише — это главные составляющие Mad Fox Ultra.

Дмитрий Романюк стал победителем самой длинной дистанции 100 миль (160,09 км), на которую вышло 199 участников. Правда, далеко не все добрались до финиша. Вологжанин преодолел дистанцию за 22:40.38, обойдя ближайшего преследователя на 11:06.

Женскую гонку Valhalla Race 100 миль выиграла невероятная Елена Гагарина из Никольска — 23:57:16. Она же — восьмая в абсолюте. Вологжанка Валентина Михайлова заняла третье место.