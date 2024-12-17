Больше 2700 нарушений зафиксировано владельцами животных с начала года

Проблемы и пути их решения в сфере содержания домашних животных рассмотрели депутаты Законодательного собрания области на совместном заседании комитетов по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека, а также по вопросам местного самоуправления.

Как напомнила председатель комитета ЗСО по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Лариса Кожевина, в настоящее время вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными. Им предусмотрены основные обязанности хозяев - заботиться о своих питомцах, выгуливать в установленных местах, убирать за ними, следить, чтобы они не причинили вред здоровью граждан и их имуществу.

«На областном уровне у нас также установлены дополнительные требования к выгулу домашних животных. Но по факту зачастую многие владельцы не соблюдают эти требования. К депутатам Законодательного собрания области постоянно обращаются граждане по вопросам нарушения владельцами собак установленных требований, в том числе много обращений по нарушению правил выгула животных», - отметила Лариса Кожевина.

В частности, в 2024 году поступило 1825 материалов проверок органов полиции и установлено 2720 нарушений, из которых 728 случаев - это выгул в неустановленных местах и отказ от уборки продуктов жизнедеятельности, 603 случая – укусы животных, в том числе 259 детей. При этом 405 собак были с хозяевами.

Также установлены 1163 нарушения дополнительных требований: 941 - выгул собаки без сопровождения владельца, 156 - выгул без поводка, 62 - выгул без намордника.

«Мероприятия по привлечению к административной ответственности осуществляются Управлением ветеринарии области с августа этого года. Если животным был причинен вред, то штраф для владельца составляет от 10 до 30 тысяч рублей. За не уборку продуктов жизнедеятельности штраф до 3 тысяч рублей. На сегодняшний день в судебном производстве дела отсутствуют, люди оплачивают протоколы, однако в некоторых случаях вологжане повторно совершают правонарушения», - рассказала главный консультант Управления ветеринарии области Ольга Гвоздева.

В Вологодской области в этом году запланировано строительство 14 муниципальных площадок для выгула собак. В Череповце уже открыто шесть площадок, в Вологде – пять, плюс еще 4 созданы по частной инициативе.

Эти территории, по мнению депутатов, должны стать местом концентрации информации о правилах содержания домашних животных. Здесь необходимо устанавливать щиты как с требованиями, так и возможной ответственностью владельцев.