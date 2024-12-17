Вологодских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы

[ Общество ]

Сотрудники коммунальной сферы Вологды в усиленном варианте убирают с городских улиц последствия снегопада, прошедшего в выходные. Сегодня снегопад продолжается.

«В выходные в областной столице выпало 9 см снега. Уборка города выполнялась непрерывно в усиленном режиме. С улиц уже вывезено 970 кубометров. В ночную смену на улицах города работали: 15 комбинированных дорожных машин; 14 тракторов с навесным оборудованием; 4 мини-погрузчика; 5 стандартных погрузчиков; 4 грейдера; 10 самосвалов; 1 лаповый погрузчик. Работа по расчистке территорий и вывозу снега продолжается», – рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

По прогнозу Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ны этой неделе высота снежного покрова будет увеличиваться. Резкое потепление – до плюс 2 градусов – ожидается в пятницу.

В пресс-службе администрации города напомнили, что за содержание дорог, тротуаров и общественных пространств отвечают МКУ «Зеленстрой» и подрядчики. Так, ООО «Рассвет» обслуживает Ананьино. ПЗ, Конева и Бывалово убирает ООО «Дорсервис». ООО «Магистраль» отвечает за районы Заречье и Прилуки. Осуществлять уборку центральной части Вологды поручено МКУ «Зеленстрой». ООО «Ареал» работает в Молочном и Лукьяново. Парки и скверы города обслуживает ООО «СтройКомСервис». За уборку дворовых территорий отвечают более 80 УК и 340 ТСЖ, за участки у торговых центров – владельцы и арендаторы.

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