Неизвестные «изготовили» из аквариумных рыбок 3 тонны замороженной трески

Неизвестные злоумышленники умудрились изготовить из 5 тысяч аквариумных рыбок три тонны замороженной трески. К афере злоумышленники попытались притянуть череповецкую фирму.

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, основным фигурантом в истории стало ООО «Золотая рыбка» из Хабаровска, которое попыталось провернуть аферу через площадку череповецкого ООО «РИФ».

«По информации, размещенной в Федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий» на площадке ООО «РИФ» 3 декабря 2024 года уполномоченным лицом ООО «Золотая Рыбка» введено в оборот 3 тонны замороженной трески, сырьем для которой послужили 5 тысяч штук аквариумных декоративных рыб. Произведенная продукция предназначалась к отправке в Москву и Ставрополь», - рассказали в управлении Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства пришли к выводу, что с площадки ООО «РИФ» попытались ввести в оборот подконтрольные товары неустановленного происхождения, что является фактом незаконного оборота пищевой продукции.

Россельхознадзор аннулировал регистрацию ООО «Золотая рыбка», также информация о нарушении доведена до ООО «РИФ». Кроме того, о попытке незаконного оборота продукции поставлены в известность компетентные ведомства.