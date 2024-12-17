Трое молодых вологжан признаны виновными в повреждении новогодней елки

В Вологде вынесен приговор трем молодым людям, которые в январе этого года повредили новогоднюю елку на Кремлевской площади.
«В конце января 2024 года на установленной на Кремлевской площади в г. Вологде искусственной новогодней ели были обнаружены повреждения ограждения, нижних веток дерева и новогодних украшений – шаров», - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре Вологодской области.
Ущерб от действий злоумышленников составил более 120 тысяч рублей.
После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что к повреждению елки причастны трое молодых людей 18-ти и 19-ти лет, которые вскоре были задержаны.
По информации прокуратуры, все они признали свою вину, а двое из троих хулиганов выплатили по 40 тысяч рублей материального ущерба.
«Мировым судьей Вологодской области с учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначены наказания в виде 10, 8 и 6 месяцев ограничения свободы» - рассказали в прокуратуре региона.