Трое молодых вологжан признаны виновными в повреждении новогодней елки

[ Общество ]

В Вологде вынесен приговор трем молодым людям, которые в январе этого года повредили новогоднюю елку на Кремлевской площади.  

«В конце января 2024 года на установленной на Кремлевской площади в г. Вологде искусственной новогодней ели были обнаружены повреждения ограждения, нижних веток дерева и новогодних украшений – шаров», - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре Вологодской области.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 120 тысяч рублей.  

После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что к повреждению елки причастны трое молодых людей 18-ти и 19-ти лет, которые вскоре были задержаны.   

По информации прокуратуры, все они признали свою вину, а двое из троих хулиганов выплатили по 40 тысяч рублей материального ущерба.

«Мировым судьей Вологодской области с учетом позиции государственного обвинителя подсудимым назначены наказания в виде 10, 8 и 6 месяцев ограничения свободы» - рассказали в прокуратуре региона.

Теги:
вандализм новогодняя ель
 

Последние новости

Вологодских коммунальщиков перевели на усиленный режим работы
Неизвестные «изготовили» из аквариумных рыбок 3 тонны замороженной трески
Трое молодых вологжан признаны виновными в повреждении новогодней елки
Самоубийство Яниса Тимма. Стали известны новые подробности произошедшей трагедии
Под Чагодой пьяная пенсионерка избила древнюю старушку
Магнитная буря потреплет нервы вологжанам
Два человека погибли при пожаре в Усть-Кубинском округе
Олаф Шольц потерял власть. Бундестаг Германии вынес вотум недоверия правительству страны
Новые меры поддержки участников СВО обсудили в Законодательном собрании
Организаторам борделя вынесли приговор в Череповце