Трое молодых вологжан признаны виновными в повреждении новогодней елки

В Вологде вынесен приговор трем молодым людям, которые в январе этого года повредили новогоднюю елку на Кремлевской площади.

«В конце января 2024 года на установленной на Кремлевской площади в г. Вологде искусственной новогодней ели были обнаружены повреждения ограждения, нижних веток дерева и новогодних украшений – шаров», - напомнили обстоятельства дела в прокуратуре Вологодской области.

Ущерб от действий злоумышленников составил более 120 тысяч рублей.

После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что к повреждению елки причастны трое молодых людей 18-ти и 19-ти лет, которые вскоре были задержаны.

По информации прокуратуры, все они признали свою вину, а двое из троих хулиганов выплатили по 40 тысяч рублей материального ущерба.