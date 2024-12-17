Под Чагодой пьяная пенсионерка избила древнюю старушку

Курьезный инцидент с кровавыми последствиями произошел в сентябре в поселке Сазоново Чагодощенского района.

Две бабушки сидели на лавочке у дома. К ним присоединилась 68-летняя нетрезвая дама. Старушки сказали ей что-то нелестное, и соседка набросилась на обидчиц с кулаками. Она толкнула 89-летнюю пенсионерку, сбила с ее головы панаму и пнула так, что у бедолаги пошла кровь.

Пострадавшая сняла побои. По мнению эксперта, ссадина не причинила вреда ее здоровью.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что на дебоширку составили протокол. В свое оправдание пенсионерка сказала, что старушка первой ударила ее по лицу и в придачу ткнула палкой.

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