Самоубийство Яниса Тимма. Стали известны новые подробности произошедшей трагедии

Одной из громких новостей сегодняшнего дня стала гибель баскетболиста Яниса Тимма, который по совместительству еще недавно был мужем Анны Седоковой, бывшей солистки известной группы “Виагра”. Как уже официально установлено, причиной смерти стало самоубийство, об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Постепенно становятся известны новые подробности случившегося происшествия.

Как известно, Яниса Тимма сегодня ночью нашли в одном из подъездов в доме в центре Москвы, его тело обнаружил постоялец хостела, где спортсмен жил последние дни. Это было между первым и вторым этажом здания. Рядом с ним лежал смартфон, на экране которого была надпись “Позвони Анне”.

Мысли о суициде появились сразу после развода с Анной Седоковой, который был официально оформлен несколько недель назад. Так вышло, что Тимма покончил жизнь самоубийством сразу после дня рождения своей уже бывшей супруги.

Как стало известно другому Telegram-каналу Mash, Янис Тимма долгое время жил за счет средств Анны Седоковой, что и стало причиной их регулярных ссор. В 2021 году он выступал за подмосковный баскетбольный клуб “Химки”, где долгое время не получал зарплату. После этого он перешел в казанский "Уникс", деньги у него появились, но ссоры между супругами остались.

Незадолго до трагедии, баскетболист вел депрессивные трансляции в своих социальных сетях под песни экс-супруги. Тимма обвинял Седокову, что она променяла любовь на деньги, и грозился пойти на крайние меры, если у них не получится восстановить отношения.

Как известно первый брак Седоковой тоже был со спортсменом, известным футболистом и игроком киевского “Динамо” Валентином Белькевичем, который 2014-м он скончался от тромбоэмболии.