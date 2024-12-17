Магнитная буря потреплет нервы вологжанам

Если у вас внезапно испортилось настроение, не беспокойтесь: это скоро пройдет. Как сообщает в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, на Земле в 8.21 по московскому времени началась магнитная буря.

Ученые объясняют это явление слишком сильным и более плотным, чем обычно, потоком солнечного ветра: его скорость сегодня практически вдвое больше обычных 300 километров в секунду.

Долго мучиться не придется: буря слабая, класса G1, к тому же она скоро закончится. Тем не менее, метеозависимые люди могут почувствовать кратковременный упадок сил.