Магнитная буря потреплет нервы вологжанам

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Если у вас внезапно испортилось настроение, не беспокойтесь: это скоро пройдет. Как сообщает в своем телеграм-канале синоптик Михаил Леус, на Земле в 8.21 по московскому времени началась магнитная буря.

Ученые объясняют это явление слишком сильным и более плотным, чем обычно, потоком солнечного ветра: его скорость сегодня практически вдвое больше обычных 300 километров в секунду.

Долго мучиться не придется: буря слабая, класса G1, к тому же она скоро закончится. Тем не менее, метеозависимые люди могут почувствовать кратковременный упадок сил.

Теги:
магнитная буря солнечный ветер
Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, ВК
 

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