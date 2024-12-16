Олаф Шольц потерял власть. Бундестаг Германии вынес вотум недоверия правительству страны



Политический кризис в Германии. Только что стало известно, что Бундестаг большинством голосов выразил вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Теперь досрочные выборы парламента должны пройти 23 февраля 2025 года, но есть вариант, при котором Шольц может сохранить за собой пост канцлера …

На внеочередном заседании бундестага, которое состоялось сегодня 16 декабря, 394 депутата проголосовали за роспуск парламента и проведение новых выборов. За поддержку правительства Шольца проголосовало всего лишь 207 депутатов, и 106 немецких законодателей воздержались.

Теперь по немецким законам в дело должен вступить президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, у которого в распоряжении имеется 21 день, чтобы по Конституции распустить парламент и назначить новые выборы. Однако у него есть вариант, при котором он может сохранить правительство Шольца. Но как показывает история, такое развитие событий маловероятно, и с большой долей вероятности парламент будет распущен.

Немецкий парламент не смог доработать до своего конца почти год. Очередные выборы были назначены на сентябрь 2025 года.

Причиной кризиса стали разногласия по формированию немецкого бюджета. В начале ноября в отставку был отправлен Министр финансов Кристиан Линднер, после чего распалась правящая коалиция, и «светофорный» кабинет, в который также входили СДПГ и «Зеленые», распался.

Это шестой случай в истории Германии, когда на голосовании Бундестага выносился вопрос о доверии правительству. В трех случаях в доверии было отказано, и два раза правительству удавалось заручиться поддержкой законодателей. Правительство Шольца стало четвертым, которому в доверии было отказано.

До внеочередных выборов данный состав Бундестага и правительства продолжит выполнять свои обязанности. Но вряд ли нынешним партиям удастся набрать достаточно голосов, чтобы вернуться во власть, это означает, что к власти в Германии придут совершенно новые люди…