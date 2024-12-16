Новые меры поддержки участников СВО обсудили в Законодательном собрании

Новые меры поддержки участников СВО обсудили депутаты комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека Законодательного собрания Вологодской области.

Проектом федерального закона предлагается расширить перечень вопросов для оказания бесплатной юридической помощи бойцам и членам их семей.

В частности, разработчики намерены дополнить список вопросами, связанными с реализацией законных прав на прекращение обязательств по кредитному договору, приостановлением исполнительного производства, а также наследованием имущества участников СВО, погибших (умерших) при исполнении задач в ходе проведения СВО или объявленных судом умершими.

«Кроме того, законопроектом предлагается закрепить право участников специальной военной операции и членов их семей на юридическое представительство их интересов в судах, государственных и муниципальных органах и иных организациях. В этом случае мы уже опередили федерального законодателя, и ранее установили такую же норму на региональном уровне. Это только подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. Сейчас представители Государственного юридического бюро, а также адвокаты, которые оказывают бесплатную юридическую помощь, ходят в суды для поддержки наших бойцов», - рассказала председатель комитета Лариса Кожевина.

Окончательное решение по этому законопроекту будет принято на 42-й сессии ЗСО, которая пройдет 25 декабря.