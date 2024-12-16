Организаторам борделя вынесли приговор в Череповце

В Череповце вынесен приговор местным организаторам интим-салона, который работал под видом салона красоты. На скамье подсудимых оказались четыре человека – 46-летний организатор группы, а также женщины-администраторы. Интим салон работал в Заягорбском районе города с мая по сентябрь этого года. В салоне были установлены душевые кабины, джакузи и кровати.

«Три девушки, работавшие в салоне администраторами, принимали от клиентов заказы на оказание услуг интимного характера за денежное вознаграждение согласно прайсу оказываемых услуг. Кроме того, они занимались управлением салоном, организацией материально-технического обеспечения, распространением рекламной информации о деятельности салона, ведением сайта, канала и социальной сети, где размещалась информация об услугах интимного характера и фотографии лиц, их осуществляющих», - рассказали в пресс-службе судов области.

Притон сотрудники полиции накрыли в сентябре, возбудив уголовное дело по статье за организацию занятий проституцией.