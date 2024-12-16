Школа креативных индустрий открылась в Вологде на базе Центра дополнительного образования. В ней ученики в возрасте от 12 до 18 лет смогут бесплатно постигать азы дизайна, звукорежиссуры, анимации и 3D графики, искусства фотографии и видеопроизводства.

«Создание таких образовательных учреждений – значительный шаг для всестороннего развития детей. В процессе обучения акцент делается на реализацию потенциала каждого человека, раскрытие талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности. Ребята проявляют креативность и исследуют новые творческие направления. Уверен, что школа креативных индустрий станет центром притяжения для творческой молодежи», – пояснил заместитель губернатора области Владимир Осиповский.

В учебном заведении уже обучаются 72 школьника. Программа «Креативные индустрии» рассчитана на 2 года. В первый год ученики занимаются по направлениям звукорежиссура, фото- и видеопроизводство, дизайн, анимация и 3D-графика. К концу учебного года они создадут творческий проект и будут защищать его. Второй год – это углубленное изучение выбранного направления. К концу обучения ребята представят законченный авторский проект, научатся экспериментировать и продюсировать творческие продукты. По итогам обучения выдается свидетельство установленного образца.

Школа креативных индустрий размещается в здании на улице Чернышевского д.73, которое пустовало более 20 лет. После капитального ремонта в нем появилось четыре учебных класса, а также многофункциональный зал на 150 мест.