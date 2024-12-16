Российские банки начали массово сокращать лимиты по кредитным картам

Как известно сегодня российский ЦБ проводит довольно жесткую денежно-кредитную политику. Благодаря повышению ставки рефинансирования кредиты в российских банках стали для многих россиян неподъемными. Последней отдушиной оставались кредитные карты. Но и здесь все привилегии закончились.

Как пишут "Известия", за последние дни многие россияне столкнулись с ситуацией, когда по их кредитным картам резко были сокращены лимиты. У кого-то они были сокращены в несколько раз, а у кого-то вообще обнулены.

Данное решение было принято на основании требования все того же ЦБ, который ввел нормативы кредитования для россиян, имеющих высокую кредитную нагрузку. Также финансовые организации отказываются держать кредитки с бесплатным периодом в то время, когда действуют высокие ставки по потребительским займам.

Также многие клиенты банков столкнулись с сокращением грейс-периодов, и для них была введена комиссия за снятие наличных и переводы.

Можно предположить, что таким образом банки готовятся к очередному повышению ставки рефинансирования, которая может быть повышена до 23%, и пытаются не допустить увеличение долговой нагрузки своих клиентов.

Если ранее кредитки были как бы исключением из правил, и повышение ставки рефинансирования их касалось не так сильно, то теперь все резко поменялось. Банки повышают комиссии и ухудшают условия по кредитным картам, чтобы компенсировать стоимость фондирования.

Ну а вообще надо все мучиться жить на свои, не надо кормить жадных банкиров!