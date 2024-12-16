Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников высказался за регулирование сферы самогоноварения. Так Жестянников прокомментировал недавнее заявление Минздрава РФ, который намерен ограничить продажу самогонных аппаратов. По его мнению, такая мера крайне необходима, особенно после трагедии на улице Предтеченской Вологды, где в результате взрыва паров самогонного аппарата погибла женщина, ее супруг до сих пор находится в больнице.

«Еще во время пандемии россияне активно увлеклись самогоноварением. Спрос на аппараты вырос втрое, предприниматели озолотились. Проконтролировать использование самогонных аппаратов невозможно. Возможно, прямо сейчас ваш сосед без соблюдения элементарных мер предосторожности задумал сварить крепкое зелье. Согласитесь, иметь мину замедленного действия за стеной не слишком приятно», - пояснил Жестянников.

Спикер Законодательного собрания напомнил, что в регионе антиалкогольная повестка находится в списке приоритетных. Депутаты уже поднимали вопрос о введении законодательных мер, которые позволят регулировать сферу самогоноварения.