Связь и мобильный интернет появились еще в десяти вологодских деревнях

Мобильная связь и интернет появились еще в 10 деревнях Вологодской области. Точки доступа 4G установлены в рамках федерального проекта Минцифры РФ.

«Всего за время реализации адресной программы «Устранение цифрового неравенства» в Вологодской области построили 51 точку доступа. Запустили в тестовую эксплуатацию базовые станции еще в десяти малых населенных пунктах. Теперь доступом к современным услугам связи и мобильного интернета обеспечены более 9 тысяч вологжан», – рассказал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В частности, точки доступа появились в поселке Северный Великоустюгского округа, деревне Сидоровское Грязовецкого округа, селе Куность Белозерского округа, деревне Замошье Сокольского округа, деревне Королиха и селе Никольское Усть-Кубенского округа, деревне Семениха и селе Михайловское Харовского округа, селе Колкач Кирилловского округа и деревне Песье Череповецкого района.