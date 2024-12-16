Сергей Жестянников намерен возродить школу летчиков

Спикер Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников заявил о намерении возродить на Вологодчине первоначальную летную подготовку. По его мнению, с учетом площади региона, авиационный транспорт является наиболее эффективным для перемещения жителей.

«У Вологодского ДОСААФ есть опытный лётный и инженерно-технический состав с допусками для выполнения всех видов авиационных работ. Это отличная возможность на территории региона обучать летчиков, диспетчеров, специалистов служебных специальностей», - написал Жестянников в соцсетях.

Спикер областного парламента считает, что первоначальная летная подготовка послужит преимуществом школьникам при поступлении в авиационные учебные заведения. Также, по его мнению, работа с молодежью в направлении авиации положительно скажется на развитии отрасли в регионе