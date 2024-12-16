Сильные перепады температур ожидаются на предстоящей неделе

Значительные перепады температур обещают вологодские синоптики на предстоящей неделе.

В первой половине недели атмосферный фронт будет сменяться антициклоном. Пик холодов придется на четверг, когда по ночам при прояснении погоды температура воздуха может составить до -25 градусов на большей территории региона.

«Днем ветер развернется с северных направлений на юго-восточное, что свидетельствует о скорой смене погоды. Крайний запад окажется под влиянием теплого фронта мощного атлантического циклона, пойдет снег и потеплеет до -10 градусов.

В пятницу с южными потоками воздуха устремится теплый воздух. Усилится ветер, пройдут осадки в виде ледяного дождя.

Во второй половине дня на западе и в центре области столбики термометров поднимутся до отметки в +2 градуса.

Теплый циклон будет определять погоду также в субботу, после чего вновь придет похолодание.