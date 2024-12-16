Ряд домов в южной части Вологды остались без отопления

В Вологде несколько домов в южной части города остались без отопления из-за аварии, которая произошла на магистральном трубопроводе на улице Текстильщиков в выходные.

«Чтобы не оставлять жителей без отопления и горячей воды в субботу и воскресенье. Приняли решение начать ремонт с понедельника», - пояснил мэр города Андрей Накрошаев.

В настоящее время бригады Гортеплосети начали проводить ремонтные работы на месте прорыва, перекрыв теплоснабжение в нескольких домах.

В частности, без тепла и горячей воды остаются дома:

ул. Московская, 21, 21А, 21Б, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 25Б, 27, 29, 31, 33

ул. Текстильщиков, 9, 10, 11, 13, 13А, 15, 16, 17, 17А, 18, 18А, 18Б, 19, 20, 20А, 21, 21А, 21Б, 21В, 22, 24, 26

ул. Петрозаводская, 16, 16А, 16Б, 18А, 22А, 22Б, 24А, 26

ул. Дзержинского, 14, 15, 15А, 17, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 41.

Андрей Накрошаев уточнил, что ремонтные работы продлятся предварительно 8 часов.