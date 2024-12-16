Зачем автолюбителю перекись водорода? Неожиданный совет опытного автомеханика



Всем известно, что перекись водорода активно используется в медицине, медики с ее помощью обрабатывают больным раны. Однако у этого средства есть еще одна, и совершенно неожиданная область применения.

Например, перекись водорода очень полезное средство для любого автолюбителя. По крайней мере опытные автослесари советуют держать пузырек с этой жидкостью в каждом автомобиле.

Наверняка многим автолюбителям приходилось чинить своего железного коня, после чего на руках оставались следы моторного масла или другой технической жидкости. Но мало кто знает, что именно перекись водорода отлично очищает кожу рук от следов различных средств, при этом не оставляя после себя неприятного запаха.

Также перекись водорода способна предотвратить нежелательные кожные реакции, которые могут возникнуть при взаимодействии кожи с автомобильной химией. В этом случае важно знать меру и не переборщить с перекисью. В любом случае предварительно необходимо тщательно помыть руки с мылом.

Также перекись водорода поможет очистить одежду, если вы ее нечаянно испачкали при ремонте своего авто. Автослесарям с этой проблемой приходится сталкиваться постоянно, и на их одежде часто появляются пятна, которые обычными средствами трудно вывести. В это случае на помощь приходит именно перекись водорода, для нее удалить загрязнение сущий пустяк. Для этого просто необходимо капнуть несколько капель на грязное пятно и спустя 10 минут смыть мыльной водой с применением щетки. Если с первого раза пятно не ушло, то необходимо процедуру повторить еще раз.

Вот такой необычный лайфхак от опытного автомеханика.