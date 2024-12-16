Еще 32 человека прошли обучение в «Вологодской школе фермеров»

В Вологодской области еще 32 человека из 18 округов и районов региона прошли обучение в «Школе фермеров». Как уточнил первый заместитель губернатора Вологодской области Юрий Умеренко, 15 человек прошли обучение по направлению «Мясное скотоводство», а 17 человек по направлению «Агрономия».

«Обучение проходило на базе Вологодской ГМХА под чутким наставничеством специалистов Центра компетенции регионального информационно-консультационного центра АПК. Все участники школы фермеров успешно защитили свои бизнес-планы и получили дипломы. Теперь им доступны дополнительные виды господдержки, а также бесплатное юридическое, бухгалтерское, ветеринарное сопровождение, плюс торговые места на ярмарках», - рассказал Юрий Умеренко.

Сейчас фермеры могут получить грант «Агростартап», для поддержки на создание и развитие своих хозяйств. Кроме того, при регистрации в качестве крестьянско-фермерского хозяйства или индивидуального предпринимателя для них будут доступны все направления субсидирования в сфере агропромышленного комплекса. Для вологодских сельхозпроизводителей доступны 43 виды субсидирования.

Всего же обучение в вологодской «Школе фермеров» прошли в общей сложности 58 человек.