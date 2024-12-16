Провалившуюся под лед лосиху спасли под Кадуем

В Кадуйском округе сотрудники районного МЧС и охотинспекции спасли провалившуюся под лед лосиху. Операция по спасению животного продолжалась почти два часа.

О том, что на реке Суда под лед провалился лось, сигнал местному охотоведу Алексею Рахманову поступил из ЕДДС по Кадуйскому округу. Из информации звонившего следовало, что около деревни Середник трое лосей переходили реку и одно из животных провалилось под лед.

«Все-таки лед толщиной в 15 сантиметров не совсем надежен. Подобные ситуации в период ледостава в области не редки. В одиночку спасти дикое животное невозможно, поэтому охотовед обратился за помощью к спасателям. Тут единственным и эффективным методом спасения является пропиливание полыньи к берегу, что специалисты и сделали», - рассказал на своей странице в соцсетях глава министерства природных ресурсов и экологии Владислав Ефанов.

Министр уточнил, что в операции по спасению лосихи принимали участие сотрудники 15 пожарно-спасательной части Роман Цветков, Иван Цепото, Денис Рысаков, а также студенты 4 курса Кадуйского энергетического колледжа Егор Ивашов и Матвей Голубев.