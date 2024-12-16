18-летний вологжанин получил год принудительных работ за гибель пешехода

18-летний уроженец Кичменгско-Городецкого района в августе получил права и решил навестить брата, живущего в другой деревне. Парень сел за руль "Москвича" и отправился в путь.

Неподалеку от поселка Текстильщики Тотемского района неопытный водитель не справился с управлением. Машину вынесло на встречную полосу, а затем - на обочину противоположной стороны дороги, по которой в это время шла 52-летняя женщина.

Автомобиль сбил ее насмерть.

На виновника аварии завели уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Вину, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, нарушитель признал. Тотемский районный суд на полтора года лишил его прав и на год лишил свободы. Но в колонию парень не попал: основное наказание ему заменили на 1 год принудительных работ с удержанием ежемесячно в доход государства 5% из зарплаты.