Забытый на плите чайник спалил дом в Усть-Кубинском округе

Субботним утром один из жильцов трехквартирного дома на улице Молодёжной поставил чайник и задремал.

Разбудил селянина запах дыма. Он заглянул на кухню и увидел, что там все охвачено пламенем.

Виновник пожара предупредил соседа, что дом горит, после чего вместе с ним выскочил на улицу. Других жильцов в здании не было.

Когда приехали спасатели, огонь уже перекинулся на крышу. Пожар в итоге ликвидировали на площади 136 квадратных метров, но кровля полностью сгорела, а отделка всех квартир повреждена.