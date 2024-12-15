Две роковые ошибки, приведшие к трагедии в Керченском проливе

Сегодняшняя авария в Керченском проливе грозит крупнейшей экологической катастрофой для этого региона. В общей сложности из двух пострадавших судов в море вылилось около 8 тыс тонн нефтепродуктов. Ликвидации загрязнения пока мешает сильный шторм. Как это обычно бывает в России, встает вопрос, кто виноват, и что делать?

Танкеры «Волгонефть», которые сегодня попали в шторм, относятся к классу судов типа «река-море», и являются самым распространенным типов судов. Первые экземпляры судов этого класса были построены еще в СССР 55 лет назад. По состоянию на 2020 год в эксплуатации находилось порядка 1500 единиц таких кораблей.

Нетрудно догадаться, что суда, попавшие сегодня в шторм, уже давно выработали свой ресурс. Еще пять лет назад специалисты предупреждали о том, что дальнейшая эксплуатация подобных судов для перевозки нефтепродуктов несет в себе опасность. Директор «Морского инженерного бюро» Геннадий Егоров в одном из профильных журналов описал возможный сценарий:

«Снижение идет практически по всем позициям… Средний возраст „Волгонефтей“ первых серий 50,5 лет, а более свежих серий 45,4 лет. Поэтому нужно уже заканчивать обсуждение перспектив „Волгонефтей“ в смысле перевозки опасных грузов, я думаю что это — игра на грани фола. Очень большие затраты требуются на то, чтобы возобновлять состояние „Волгонефтей“».

И это было первой ошибкой. А второй и важный вопрос заключается в том, если было предупреждение о сильном шторме, неужели нельзя было отложить эти рейсы, и провести их, когда наладится погода? Что мы в итоге имеем? Среди членов экипажей есть погибшие. Экологии данной акватории нанесен серьезный экологический ущерб, ликвидация которого потребует много сил и денежных средств. Даже после ликвидации последствий, на восстановление микрофлоры уйдут годы. А достаточно было переждать несколько дней…

