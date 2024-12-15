Сегодня в Вологде возобновили троллейбусный маршрут № 1 «ВПЗ — Вокзал», курсирующий от Окружного шоссе к площади Бабушкина.

Напомним, о возобновлении троллейбусного маршрута № 1 заявил мэр Вологды Андрей Накрошаев во время прямого эфира.

Маршрут включает более 10 промежуточных остановок. У самого железнодорожного вокзала ранее была возобновлена работа остановок, где установлены новые павильоны, а также оборудовали место ожидания такси. Посадка и высадка пассажиров троллейбусного маршрута № 1 будет осуществляться от второго остановочного павильона.

«На автономном ходу троллейбусы будут заезжать на площадь Бабушкина, после ремонта она освобождена от контактной сети. Ждем поставку оборудования и на четвертый троллейбус, до его модернизации водитель будет поднимать и опускать токоприемники вручную. Интервал движения будем корректировать. Понаблюдаем, насколько маршрут востребован», — рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Напомним, что в город поступили 20 троллейбусов «Авангард» 2012 года выпуска, которые были безвозмездно переданы мэрией Санкт-Петербурга, а также 31 новый низкопольный автобус «НЕФАЗ», приобретенный на средства инфраструктурного бюджетного кредита. Механизм выделения регионам ИБК был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина.