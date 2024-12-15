В Володе в 2024 году отремонтировали 12 участков дорог

В этом году в Вологде обновили 12 участков дорог в разных частях города. Работы проведены на улицах Октябрьской, Воркутинской, Кувшиновской — Вологодской, двух участках улиц Луначарского, на Текстильщиков, Пошехонском шоссе, улице К. Маркса, Строителей, проспекте Победы, Республиканской, улице Ильюшина. При ремонте использовался комплексный подход: обновляли сети, проезжую часть и тротуары.

Благоустройство прошло при поддержке губернатора и областного правительства, а также по федеральной программе «Безопасные качественные дороги», которую инициировал президент Владимир Путин.

В следующем году запланирован ремонт шести участков, но список будет дополняться. Это участки улицы Конева от тоннеля до Окружного шоссе; Мира от улицы Герцена до улицы С. Орлова; Зосимовской вдоль площади Бабушкина; Элеваторной от Промышленной до Элеваторной, 47; Промышленной от Элеваторной, 45, до Промышленной, 13; Северной от Дальней до Северной, 33.

Также в 2025 году будут отремонтированы пешеходный мост в створе улицы Текстильщиков, мост через реку Содему на улице Петина, завершится строительство Некрасовского моста.