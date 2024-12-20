Повышать рождаемость в Японии решили с помощью 4-х дневной рабочей недели

Проблемы демографии становятся головной болью властей по всему миру. Япония в этом плане не является исключением. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, в Токио предложили весьма необычное решение.

В следующем 2025 году в Японии стартует эксперимент по переходу на 4-х дневную рабочую неделю. По замыслу авторов этой идеи, дополнительный выходной день позволит родителям больше времени уделять воспитанию своих детей, а у кого до сих пор нет потомства, могут плодотворно над этим поработать…

«Мы продолжим адаптировать наш стиль работы, чтобы никто не чувствовал необходимости жертвовать своей карьерой из-за таких событий, как рождение и уход за детьми», — заявила губернатор Токио Юрико Коикэ на последнем заседании городского собрания.

Япония на сегодня является одним из лидеров по убыли населения, численность которого непрерывно сокращается на протяжении 16 лет. Количество младенцев, рождённых в Токио, сократилось более чем на 15% в период с 2012 по 2022 год.

Идея абсолютно интересная. В мире уже есть случаи, когда в некоторых странах вводили 4-х дневную рабочую неделю. Стоит отметить, что производительность труда в этих странах выросла, поскольку сотрудники пытались выполнить необходимый объем работы за 4 дня. Однако каких либо доказательство того, что улучшились показатели демографии нет. Получится ли это сделать в Японии? Об этом мы сможем узнать только в 2026 году.