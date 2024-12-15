"Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия". В сети появился прогноз Жириновского на 2025 год

В прошлом году много шума наделал прогноз Жириновского на 2024 года. Если сейчас сравнить “пророчества” политика и что сбылось, то точность его прогнозов составляет приблизительно 50%. Но поклонники создателя ЛДПР не успокаиваются, и уже опубликовали прогноз Жириновского на 2025 год. Судя по всему, нас ожидает очень много всего интересного.

Среди главных тем, по словам безвременно от нас ушедшего Жириновского, в 2025 году должен состояться окончательный распад Украины. Также непростые времена ждут Иран, Азербайджан, Армению и Грузию.

«На десять частей вы не будете делиться. Значит просто крушение страны», - сказал политик в эфире одной из телепередач, говоря об Украине.

Главный акцент Жириновский сделал на конфликт между Израилем и Ираном. Обострение ситуации как раз должно произойти в 2025 году, когда Израиль совместно с США нанесут серьезный удар по Ирану. В частности косвенным подтверждением такого сценария служит победа на президентских выборах в США Дональда Трампа, который является ярым противником нынешней иранской власти.

«И нанесут . Двигаются уже корабли американские к берегам Ирана», - прокомментировал Жириновский.

После удара по Ирану лидер ЛДПР предсказал огромный поток беженцев из арабских стран на север, после чего Россия будет вынуждена закрыть границу.



«Там начнется кровавая каша. Рухнет Азербайджан, Армения, Грузия», - подытожил Жириновский.

Если сравнить предсказания Жириновского на 2024 год, то со 100%-й точностью сбылся прогноз, что на Украине не будет никаких президентских выборов. А вот выборы в США прошли, и страна существует, а ей политик также предсказывал крах. Прогноз по Ближнему Востоку находится в подвешенном состоянии, вроде как напряженность есть, но большой войны нет. А какие пророчества Жириновского сбудутся в 2025 году, мы узнаем ровно через год…

