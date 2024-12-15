В Вологде названы победители первого конкурса «Лучшая новогодняя витрина»

[ Общество ]

В Вологде прошло награждение победителей первого областного конкурса «Лучшая новогодняя витрина», в котором приняли участие предприятия общепита. Всего участниками конкурса стали 49 предприятий из разных муниципалитетов региона.  

Победители и призёры в этом конкурсе определены отдельно – по Вологде, Череповцу и по 26 муниципалитетам, уточнили в правительстве региона.  

В Вологде 1 место присуждено ресторану «La Rosa Rossa», на втором месте ресторан «ПиццаФабрика», бронза у ресторана «Старый Котел».

В Череповце 1 место присуждено кафе «PUR PUR», серебро досталось бар-буфету «Молодёжный», замкнул тройку призеров семейный ресторан «Матрёшка».

В муниципальных округах и районах области 1 место присуждено семейному кафе «Пиццамаркет» из Сокольского округа, 2 место – у кафе «Магистраль» Вологодского округа, на 3 месте - ресторан «Старый городъ» Вытегорского района.

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