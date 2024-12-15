Росгвардеец обезвредил хулигана с гранатой в «Пятерочке»

В Вологде сотрудник Росгвардии обезвредил хулигана с гранатой в магазине «Пятерочка» на улице Гагарина. Происшествие случилось в пятницу поздно вечером.

Как уточнили в региональном управлении Росгвардии, сотрудник вневедомственной охраны стоял в очереди на кассе, когда один из покупателей потребовал сигареты, а в случае отказа пригрозил взорвать гранату.

«Росгвардеец набросился на нарушителя и обезвредил его, прикрыв собой граждан от возможной угрозы. Затем сотрудник вневедомственной охраны потребовал у работников магазина вызвать на место наряды группы задержания вневедомственной охраны и полиции, а также эвакуировать граждан. Всего из торговой точки было выведено в безопасную зону 20 граждан», - рассказали в пресс-службе управления.

Уже после задержания сотрудники ОМОН обследовали гранату, которая оказалась страйкбольной.

Задержанный гражданин был доставлен в отдел полиции.