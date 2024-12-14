Сборная Казахстана отказалась играть с Россией. Руководство КФФ стыдливо прикрылось болельщиками



Как известно сегодня у сборной России по футболу имеются проблемы с выбором спарринг-партнеров для товарищества матчей. В свете того что сборную Казахстана возглавил Станислав Черчесов появилась идея проведения товарищеского матча между командами двух стран. Однако появилось весьма неожиданное препятствие.

В скором времени в казахстанском футболе намечается смена руководства. Основным Кандидатом на пост президента Казахстанской федерации футбола (КФФ) является Ербол Каиров.

Журналисты издания Meta-ratings.kz спросили его напрямую возможен ли матч между сборными России и Казахстана в случае если он займет этот пост на что получили очень интересный ответ.

“Изучал этот вопрос, читал комментарии болельщиков. Большинство против такого матча, а с мнением народа нужно считаться”, – сказал Каиров в интервью изданию.

Что забавно что никаких публичных опросов среди болельщиков Казахстана не проводилось разве что в сети имеются откровенные публикации местных националистов. Еще один яркий пример того, что власти Казахстан стараются придерживаться антироссийских санкций, и полностью выполняют волю своих иностранных кураторов.

Кстати, сборные России и Казахстана по футболу встречались между собой 4 раза, среди них две официальных встречи, и два товарищеских матча. Итоговый перевес на стороне россиян. Трижды победу одержали россияне (6:0 в мае 2008 г.; 4:0 в марте 2019 г.; 1:0 в сентябре 2019 г.) и однажды была зафиксирована ничья (0:0 в марте 2015 г.).

Но мы поставили бы вопрос немного иначе. А нужен ли сборной России такой посредственный спарринг-партнер?