"Обществу потребления дети не нужны". Губернатор Курганской области назвал истинные причины проблемы с демографией в России

Как известно российские власти пытаются всеми силами преодолеть демографический кризис. Проблему в основном пытаются ликвидировать с помощью денежных вливаний, таких как материнский капитал т льготная ипотека. Однако губернатор Курганской области Вадим Шумков, уверен, что все это бессмысленными тратами денег.

Отвечая на вопросы в ходе прямой линии, он заявил, что истинная проблема демографии в мире, и в частности в России, это сформировавшееся общество потребления, что стало логическим итогом современной экономической политики. По мнению курганского губернатора высокие демографические показатели за деньги не купить. Главная проблема заключается в том, что люди не готовы становиться родителями, поскольку часть средств придется потратить на детей, а значит придется меньше денег тратить на себя. Да еще на воспитание детей уходит много времени.

«Обществу потребления дети не нужны», — подчеркнул губернатор.

Поэтому Шумков считает, что решение демографической ситуации лежит в первую очередь в области психологии. Для этого надо проанализировать общественно-информационную повестку, и понять где именно наши люди свернули “не туда”.

На наш взгляд, проблема с каждым годом усугубляется еще и тем, что в России становится все меньше детей детородного возраста. Постоянное удорожание жизни делают неподъемным воспитание ребенка. Ипотека и потребительские кредиты только съедают основную часть доходов. Поэтому тот же материнский капитал уходит банкирам и застройщикам за оплату жилья, а на ребенка практически ничего не остается…