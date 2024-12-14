В Вологодской области созданы два поисково-спасательных отряда

В Вологодской области в 2024 году созданы два новых поисково-спасательных отряда. По словам губернатора региона Георгия Филимонова, она прикрывают территорию пяти муниципальных образований региона.

«В составе аварийно-спасательной службы Вологодской области в этом году создали два новых поисково-спасательных отряда в Тотемском и Кичменгско-Городецком округах. Подразделения прикрывают территорию пяти муниципалитетов от чрезвычайных ситуаций в круглосуточном режиме. Закупили для них снаряжение, оборудование и спецтехнику, в том числе два новых аварийно-спасательных автомобиля», – рассказал глава региона.

Вновь принятые на работу спасатели прошли первоначальное обучение. Дополнительно все специалисты областной аварийно-спасательной службы прошли повышение квалификации по специальности «газоспасатель» и «ликвидация аварийных розливов нефтепродуктов».

«Суммарно за 2024 год спасатели области совершили 55 выездов на сообщения о чрезвычайных ситуациях, проведение аварийно-спасательных, поисковых и других неотложных работ. Им удалось спасти жизни семи человек и оказать помощь 54 гражданам, которые находились в опасной ситуации», – уточнил Георгий Филимонов.

В 2025 году будут сформированы поисково-спасательные подразделения в Вожегодском, Верховажском и Харовском округах. Всего проект рассчитан на пять лет. На его реализацию предусмотрено свыше 165 миллионов рублей областных средств.