Молодежка вологодского «Динамо» взяла бронзу международного юношеского турнира

[ Спорт ]

Вологодские футболисты завоевали бронзовые медали международного юношеского турнира.

В Санкт-Петербурге с 9 по 13 декабря прошел международный турнир памяти Петра Дементьева, советского футболиста, нападающего, Заслуженного мастера спорта СССР. В турнире приняли 8 команд 2011 года рождения.

Футболисты СШОР «Динамо-Вологда» без поражений прошли групповой этап, одержав победы над одноклубниками из Йошкар-Олы - 3:0 и калининградской СШОР-5 - 1:0. Также вологжане сыграли вничью (1:1) с СШ «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В полуфинале команда Сергея Кияшко уступила будущему чемпиону - «Электрону» из Великого Новгорода - 0:1.

В матче за 3-е место вологжане во второй раз на турнире встречались с «Динамо» (Йошкар-Ола). Основное время матча завершилось вничью - 3:3. В серии послематчевых пенальти вратарь вологжан Дмитрий Забелин дважды спас свою команду и «Динамо-Вологда» выиграло серию 4:3, став бронзовыми призёрами турнира.

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Футбол Динамо Вологда
 

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