Роскомнадзор заблокировал работу Viber на территории России

[ Общество ]
Автор:
Алексей Колосков

Viber

Только что стало известно, что на территории России по решению Роскомнадзора ограничена работа одного из популярных мессенджеров Viber.

Основной причиной для блокировки стали систематические нарушения мессенджером российского законодательства. 

“Доступ к сервису ограничен в связи с нарушением требований российского законодательства, выполнение которых необходимо для предотвращения угроз использования мессенджера в террористических и экстремистских целях, вербовки граждан для их совершения, продажи наркотиков, а также в связи с размещением противоправной информации”, - говорится в официальном Telegram-канале РКН.

Данное решение стало последней каплей терпения российских властей. До этого момента Viber был неоднократно оштрафован за распространение недостоверной информации об СВО и публикацию запрещенного контента. Также этим мессенджером активно пользовались мошенники, которые смогли украсть у россиян более ₽5 млн.

Еще в июне 2022 года работа Viber была ограничена на территории ДНР и ЛНР по причине использования данного ресурса в целях информационной и психологической войны, а также для распространения вредоносных программ. 

Больше всего все ждали блокировки Telegram, но первым жесткие меры коснулись именно Viber. Кстати схожие претензии у РКН имеются к WhatsApp. Он следующий?

Новость дополняется…
 

Теги:
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